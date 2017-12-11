Экс-баскетболист сборной Украины будет выступать в чемпионате Мозамбике

Ившин согласовал контракт с Мозамбикского "Ферровиарио Бейра". Сейчас его команда находится на второй строчке в чемпионате Мозамбика.

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В прошлом сезоне "бигмен" играл за команду из Черкасс, где за 18 матчей в среднем записывал в свой актив 5,1 балла и 2,6 подборов.

Добавим, что ранее Ившин привлекался и к выступлениям за сборную Украины (2006-2008), а также защищал цвета команды U-20 (2004-2006).