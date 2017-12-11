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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 105842 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 107361 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 124836 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105166 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107170 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Экс-баскетболист сборной Украины будет выступать в чемпионате Мозамбике

Экс-баскетболист сборной Украины будет выступать в чемпионате Мозамбике

Киев  •  УНН

 • 16157 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украинский центровой Максим Ившин, который наиболее известен на родине своими выступлениями за "Черкасские Обезьяны" и "Азовмаш", продолжит карьеру в Мозамбике, информирует УНН со ссылкой на ФБУ.

Ившин согласовал контракт с Мозамбикского "Ферровиарио Бейра". Сейчас его команда находится на второй строчке в чемпионате Мозамбика.

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В прошлом сезоне "бигмен" играл за команду из Черкасс, где за 18 матчей в среднем записывал в свой актив 5,1 балла и 2,6 подборов.

Добавим, что ранее Ившин привлекался и к выступлениям за сборную Украины (2006-2008), а также защищал цвета команды U-20 (2004-2006).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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