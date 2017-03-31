Екранізація роману С.Кінга "Воно" вийде 7 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Кіностудія Warner Bros. оприлюднина на своєму YouTube-каналі трейлер фільму “Воно”, знятого за однойменною книгою Стівена Кінга, передає УНН.
Зазначають, що стрічка з’явиться на широких екранах уже 7 вересня цього року.
У головних ролях у фільмі знімаються Білл Скашгорд, Джейден Ліберхер, Джек Ділан Грейзер і Уайат Олефф. Режисером фільму виступив Андрес Мускетті.
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“Воно” — драматичний фільм жахів, який розкриває історію про групу дітей, яких тероризує невідома істота, яка черпає силу зі страху, а також розчарування і ненависті.
Події розгортаються в одному з Американських штатів. Влітку далекого 1958 року в місті з’явився маніяк, який вбиває дітей. Кільком дітям одинадцяти років довелося з ним зіткнутися.
Діти об’єднуються в клуб і називають себе “Клубом невдах”. Дорослим не дано бачити цю істоту. Діти будуть змагатися з монстром. Франшиза розрахована на два фільми.