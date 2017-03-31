Экранизация романа С.Кинга "Оно" выйдет 7 сентября

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44259 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103310 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158672 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117392 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117120 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112910 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104540 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107145 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103632 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154149 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Экранизация романа С.Кинга "Оно" выйдет 7 сентября

Экранизация романа С.Кинга "Оно" выйдет 7 сентября

Киев  •  УНН

 • 53174 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Киностудия Warner Bros. оприлюднина на своем YouTube-канале трейлер фильма "Оно", снятого по одноименной книге Стивена Кинга, передает УНН.

Отмечают, что лента появится на широких экранах уже 7 сентября этого года.

В главных ролях в фильме снимаются Билл Скарсгорд, Джейден Либерхер, Джек Дилан Грейзер и Уайат Олефф. Режиссером фильма выступил Андрес Мускетти.

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"Оно" - драматический фильм ужасов, который раскрывает историю о группе детей, которых терроризирует неизвестное существо, которое черпает силу из страха, а также разочарование и ненависти.

События разворачиваются в одном из Американских штатов. Летом в далеком 1958 году в городе появился маньяк, который убивает детей. Нескольким детям одиннадцати лет пришлось с ним столкнуться.

Дети объединяются в клуб и называют себя "Клубом неудачников". Взрослым не дано видеть это существо. Дети будут соревноваться с монстром. Франшиза рассчитана на два фильма.

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