Экранизация романа С.Кинга "Оно" выйдет 7 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Киностудия Warner Bros. оприлюднина на своем YouTube-канале трейлер фильма "Оно", снятого по одноименной книге Стивена Кинга, передает УНН.
Отмечают, что лента появится на широких экранах уже 7 сентября этого года.
В главных ролях в фильме снимаются Билл Скарсгорд, Джейден Либерхер, Джек Дилан Грейзер и Уайат Олефф. Режиссером фильма выступил Андрес Мускетти.
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"Оно" - драматический фильм ужасов, который раскрывает историю о группе детей, которых терроризирует неизвестное существо, которое черпает силу из страха, а также разочарование и ненависти.
События разворачиваются в одном из Американских штатов. Летом в далеком 1958 году в городе появился маньяк, который убивает детей. Нескольким детям одиннадцати лет пришлось с ним столкнуться.
Дети объединяются в клуб и называют себя "Клубом неудачников". Взрослым не дано видеть это существо. Дети будут соревноваться с монстром. Франшиза рассчитана на два фильма.