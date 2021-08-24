"Екоцид": у Росії відкрили справу через водну блокаду Криму, звинувачують Україну

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"У Головному слідчому управлінні Слідчого комітету Російської Федерації порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 КК РФ (екоцид).

Встановлено, що після входження Республіки Крим до складу Російської Федерації невстановлені особи, які перебувають на території України і які виступають проти возз'єднання Криму з Росією, в порушення положень Конвенції про заборону військового або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище вирішили завдати шкоди економічній, соціальній і екологічній обстановці Кримського півострова шляхом перекриття Північно-Кримського каналу", - йдеться у повідомленні Петренко.

У результаті будівництва дамби на території Херсонської області з 26 квітня 2014 року подання дніпровської води по каналу припинилася, додали у СК РФ.

"Наслідком встановлюються всі обставини злочину та причетних до нього осіб", - повідомила представник СК. За ст. 358 КК РФ загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 20 років.

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Додамо

Петренко зазначила, що "відсутність нормального водопостачання викликає виснаження сільськогосподарських земель, призводить до зміни екосистем затоки Сиваш і його мілководних заток, а також стану популяцій тваринного світу. Так, за останні шість років солоність Сиваша зросла втричі, а популяції практично всіх видів тваринного світу, в тому числі занесених до Червоної книги Росії та Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи, скоротилися. Частина з них можна вважати зниклими. Водно-болотні угіддя міжнародного значення "Центральний Сиваш" і "Східний Сиваш" втрачають своє природоохоронне значення".

Крім того, перекриття Північно-Кримського каналу вплинуло і на якість води, що використовується для господарсько-питного водопостачання, оскільки перевищення гранично допустимих норм солоності і жорсткості негативно позначається на здоров'ї людей, додали в СК РФ.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, у Криму три водосховища наближаються до "мертвого обсягу".

Зокрема, протягом 2020 року сумарний запас води у водосховищах Криму склав 31,308 млн куб.м, що на 61,672 млн куб.м менше, ніж станом на початок року.

Так, філія "Води Криму" в Алушті провела переговори з власниками джерел з питання придбання у них води.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення подачі дніпровської води до анексованого Криму можливо тільки після його деокупації.