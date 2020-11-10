Економія коштів споживачів за "зеленим" тарифом склала понад 1,5 млрд грн - Міненерго

"У серпні, коли почали діяти знижені тарифи, економія склала 618 млн грн, у вересні – 541 млн грн, у жовтні – 376 млн грн (без ПДВ)", - поінформували в Міненерго.

Водночас значно підвищився рівень розрахунків із виробниками "зеленої" електроенергії.

"За серпень гарантований покупець оплатив 100% відпущеної продукції – 5,2 млрд грн. За вересень виробники "зеленої" електроенергії отримали 4,3 млрд грн, що становить 93 % від її загальної вартості. До підписання Меморандуму та прийняття відповідного закону рівень розрахунків не перевищував 5% (у квітні-липні 2020 року)", - зауважили в пресслужбі.

Нагадаємо, що за ініціативою Міненерго "Гарантований покупець" отримав можливість продавати "зелену" електроенергію за двосторонніми договорами на електронних аукціонах. У жовтні уряд прийняв запропоновані Міністерством зміни, що удосконалюють правила проведення таких аукціонів і спрямовані на стабілізацію ситуації на ринку електричної енергії.