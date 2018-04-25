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Економісти застерігають: кредитування під заставу криптовалют – це афера

Київ • УНН

 • 16589 перегляди

КИЪВ. 25 квітня. УНН. В Україні ломбарди почали пропонувати послугу кредитування під заставу криптовалют. Однак, на переконання економіста Олександра Охріменка, цього не можна зробити навіть з технічної точки зору. Про це він повідомив у коментарі УНН.

Економісти застерігають: кредитування під заставу криптовалют – це афера

“Ця інформація — це фейк, ніхто нічого не дає. Технічно цього зробити не можна. Є інструкція, що ломбард може брати у заставу. Там немає у переліку криптовалюти! Брати у заставу криптовалюту — це одне й те саме, що брати під заставу повітря. Це афера!” — застеріг фахівець.

Натомість послугу кредитування під заставу криптовалют дійсно пропонує мережа українських ломбардів “Скарбниця”. Відповідна інформація доступна на офіційному порталі компанії.  Крім того, про реальність такої послуги менеджер ломбарду повідомив і в телефонному коментарі кореспонденту УНН.

“В нас є така послуга. Під заставу криптовалют ми надаємо кредити. Мінімально — від 10 тис. грн”, — розповіли у “Скарбниці”.

Зауважимо, що ринком криптовалют та ломбардів в Україні активно цікавиться нардеп від радикальної партії Сергій Рибалка. Зокрема, такий висновок можна зробити на підставі того, що депутат зареєстрував три законопроекти:
— Про криптовалюти — “Про стимулювання ринку криптовалют і їх похідних в Україні” (№7183-1),
— Про ломбарди — “Про регулювання діяльності з надання небанківських кредитів під заставу рухомого майна” (№6569)
— Про кредитні спілки — “Про кредитні спілки” (№6405).

Усі три документи радикала викликають низку запитань у профільного середовища. Зокрема, експерти критикують ініціативи С.Рибалки.

Так, його законопроект “Про кредитні спілки” за словами Р.Гайдаєнка може знищити 200 кредитних спілок, спровокувати корупцію у Мінфіні та загнати кредиторів у тотальні збитки.

Законопроект С.Рибалки “Про ломбарди” цікавий тим, що одного разу його ВР вже провалила. Аналогічний документ попередньо подавав депутат М.Поляков. Після того як парламентарі законопроект не підтримали, Рибалка його просто перереєстрував під новою назвою, зберігши у ньому корупційні норми.

Публічно ж С.Рибалка намагається постійно рекламувати свою “ломбардну” ініціативу, наголошуючи на її начебто потрібності та актуальності.

Експерти натомість зауважують, що законопроект радикала “є лобістським та має замовників”. Документ, зокрема, передбачає дозвіл для ломбардів працювати без ліцензій

Більше того, згідно з висновками ГЕУ ВР, окремі норми пропонованого С.Рибалкою законопроекту “Про ломбарди” суперечать Господарському кодексу України.

Щодо законопроекту С.Рибалки про криптовалюти, то він, за висновками експертів, також є лобістським.  Документ, зокрема, закладає підвалини для майбутніх афер, переконаний економіст О.Охріменко.

Нагадаємо, як писав УНН, депутата С.Рибалку неодноразово звинувачували у популізмі, адже більшість його законодавчих ініціатив немає нічого спільного з реальними реформами. До того ж, він практично не виконує своїх обіцянок, про що свідчать дані аналітичного порталу “Слово і діло”.

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