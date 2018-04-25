Экономисты предупреждают: кредитование под залог криптовалют - это афера

“Эта информация — это фейк, никто ничего не дает. Технически этого сделать нельзя. Есть инструкция, что ломбард может принимать в залог. Там нет в перечне криптовалюты! Брать в залог криптовалюту — это одно и то же, что брать под залог воздух. Это афера!” — предостерег специалист.

При этом услугу кредитования под залог криптовалюты действительно предлагает сеть украинских ломбардов “Скарбниця”. Соответствующая информация доступна на официальном портале компании. Кроме того, о реальности такой услуги менеджер ломбарда сообщил и в телефонном комментарии корреспонденту УНН.

“У нас есть такая услуга. Под залог криптовалюты мы предоставляем кредиты. Минимально — от 10 тыс. грн”, - рассказали в "Скарбнице“.

Заметим, что рынком криптовалюты и ломбардов в Украине активно интересуется нардеп от радикальной партии Сергей Рыбалка. В частности, такой вывод можно сделать на основании того, что депутат зарегистрировал три законопроекта:

— О криптовалютах — “О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине” (№ 7183-1),

— О ломбардах — “О регулировании деятельности по предоставлению небанковских кредитов под залог движимого имущества” (№6569)

— О кредитных союзах — “О кредитных союзах” (№ 6405).

Все три документа радикала вызывают ряд вопросов у профильной среды. В частности, эксперты критикуют инициативы С.Рыбалки.

Так, его законопроект “О кредитных союзах”, по словам Р.Гайдаенко, может уничтожить 200 кредитных союзов, спровоцировать коррупцию в Минфине и загнать кредиторов в тотальные убытки.

Законопроект С.Рыбалки “О ломбардах” интересен тем, что однажды его ВР уже провалила. Аналогичный документ предварительно подавал депутат М.Поляков. После того как парламентарии законопроект не поддержали, Рыбалка его просто перерегистрировал под новым названием, сохранив в нем коррупционные нормы.

Публично же С.Рыбалка пытается постоянно рекламировать свою “ломбардную” инициативу, рассказывая о ее якобы нужности и актуальности.

Эксперты взамен отмечают, что законопроект радикала “является лоббистским и имеет заказчиков”. Документ, в частности, предусматривает разрешение для ломбардов работать без лицензий.

Более того, согласно выводам ГЭУ ВР, отдельные нормы предлагаемого С.Рыбалки законопроекта “О ломбардах” противоречат Хозяйственному кодексу Украины.

По законопроекту С.Рыбалки о криптовалютах, то он, по выводам экспертов, также является лоббистским. Документ, в частности, закладывает основы для будущих афер, убежден экономист Охрименко.

Напомним, как писал УНН депутата С.Рыбалку неоднократно обвиняли в популизме, ведь большинство его законодательных инициатив не имеет ничего общего с реальными реформами. К тому же, он практически не выполняет своих обещаний, о чем свидетельствуют данные аналитического портала “Слово и дело”.