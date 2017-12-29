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Економісти оцінили дію ЗВТ з Євросоюзом

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Угода про Зону вільної торгівлі України з Європейським союзом працює відповідно до тих положень, які прописані у цьому документі. Імовірно, що наслідком цієї Угоди стане подальше збільшення експорту української продукції до ЄС, яке фіксується вже сьогодні. Таку думку в коментарі УНН висловили економічні експерти.

Економісти оцінили дію ЗВТ з Євросоюзом

“Після початку дії зони вільної торгівлі з ЄС український експорту до ЄС зріс на третину. Це є наслідком дії цієї угоди. Практично від початку дії документу, Євросоюз збільшив квоти на майже всю українську продукцію для свого ринку. Отже, можна говорити про те, що угода про ЗВТ з ЄС працює і дає свої результати. І, очевидно, вона надалі сприятиме збільшенню експорту української продукції на ринки ЄС”, — зазначив голова Комітету економістів України, кандидат економічних наук Андрій Новак.

З ним погодився і Євген Олейніков, експерт Економічного дискусійного клубу, колишній керівник департаменту міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

За його словами, торгова частина Угоди про асоціацію з ЄС виконується так, як вона прописана. Порушень з боку європейців не спостерігається. Однак в документі є низка нюансів, які поставили Україну в менш вигідне положення за деякими товарними групами.

“Але це вже питання до тих, хто цю угоду розробляв і ратифікував з нашого боку. Якщо ми погодилися на такі умови, значить, їх потрібно виконувати. Можна вести переговори про поліпшення цих умов, однак відмовитися від їх виконання не можна. Угода працює так, як вона прописана, якщо нам чогось не вистачає, то треба було про це думати раніше. Адже будь-яку угоду можна допрацьовувати, переглядати і відстоювати свої позиції ”, - переконаний Олейніков.

На противагу цьому, екс-науковий співробітник Інституту світової економіки НАН України Всеволод Степанюк зазначив, що цього року Україна досягла рівня торгівлі з ЄС, який був у 2013 році.

“Тобто такі обсяги торгівлі з ЄС були в нас і без Асоціації та ЗВТ. Окрім того, ЗВТ фактично не працює, тому що українські стандарти у ЄС не визнають, а ми навпаки визнаємо їх стандарти. Виходить однобока ситуація: для Європи ЗВТ є, а для України немає. Проте всі українські виробники не можуть перейти на стандарти ЄС. Це неможливо з фінансової точки зору: у підприємств та держави немає на це грошей. Ця угода є дискримінаційною для України. Через неї ми втратили ринки СНД і не отримали нічого взамін”, — резюмував економіст.

Нагадаємо, у 2018 році Україна проведе оцінку ефективності роботи Угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським Союзом.

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