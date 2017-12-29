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Экономисты оценили действие ЗСТ с Евросоюзом

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 января. УНН. Соглашение о зоне свободной торговли Украины с Европейским союзом работает в соответствии с теми положениями, которые прописаны в этом документе. Вероятно, что следствием этого Соглашения станет дальнейшее увеличение экспорта украинской продукции в ЕС, которое фиксируется уже сегодня. Такое мнение в комментарии УНН выразили экономические эксперты.

Экономисты оценили действие ЗСТ с Евросоюзом

“После начала действия зоны свободной торговли с ЕС украинский экспорт в ЕС вырос на треть. Это является следствием действия этого соглашения. Практически с начала действия документа Евросоюз увеличил квоты на почти всю украинскую продукцию для своего рынка. Следовательно, можно говорить о том, что соглашение о ЗСТ с ЕС работает и дает свои результаты. И, очевидно, оно в дальнейшем будет способствовать увеличению экспорта украинской продукции на рынки ЕС”, — отметил председатель комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак.

С ним согласился и Евгений Олейников, эксперт Экономического дискуссионного клуба, бывший руководитель департамента министерства экономического развития и торговли Украины.

По его словам, торговая часть Соглашения об ассоциации с ЕС выполняется так, как она прописана. Нарушений со стороны европейцев не наблюдается. Однако в документе есть ряд нюансов, которые поставили Украину в менее выгодное положение по некоторым товарным группам.

“Но это уже вопрос к тем, кто это соглашение разрабатывал и ратифицировал с нашей стороны. Если мы согласились на такие условия, значит, их нужно выполнять. Можно вести переговоры об улучшении этих условий, однако отказаться от их выполнения нельзя. Соглашение работает так, как оно прописано, если нам чего-то не хватает, то надо было об этом думать раньше. Ведь любую сделку можно дорабатывать, пересматривать и отстаивать свои позиции”, — убежден Олейников.

В противоположность этому, экс-научный сотрудник Института мировой экономики НАН Украины Всеволод Степанюк отметил, что в этом году Украина достигла уровня торговли с ЕС, который был в 2013 году.

“То есть такие объемы торговли с ЕС были у нас и без Ассоциации и ЗСТ. Кроме того, ЗСТ фактически не работает, потому что украинские стандарты в ЕС не признают, а мы наоборот признаем их стандарты. Получается однобокая ситуация: для Европы ЗСТ есть, а для Украины нет. Однако все украинские производители не могут перейти на стандарты ЕС. Это невозможно с финансовой точки зрения: у предприятий и государства нет на это денег. Это соглашение является дискриминационным для Украины. Из-за него мы потеряли рынки СНГ и не получили ничего взамен”, — резюмировал экономист.

Напомним, в 2018 году Украина проведет оценку эффективности работы Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом.

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