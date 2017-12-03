Економіст розповів, що може послабити гривню
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Існує цілий ряд факторів, які можуть спровокувати падіння гривні. Про це заявив економічний і фінансовий експерт Олександр Гончаров на своїй сторінці в Facebook, повідомляє УНН.
"Є багато негативних чинників, що впливають на зниження вартості гривні", - зазначив він.
Серед них:
• великий мінус рахунку поточних операцій в платіжному балансі України, який зберігався в 2017 році три квартали поспіль;
• виплата Міжнародному валютному фонду 1,268 млрд доларів у 2017 році.
При цьому, як звернув увагу Гончаров, МВФ перерахував Україні лише один транш в розмірі 1 млрд доларів, виходить, що країна заплатила Фонду більше, ніж отримала кредит від нього. Крім того, за його словами, НБУ вбиває конкуренцію, монополізує і одержавлює національну банківську систему.
"Звичайно, хочеться сподіватися, що фінансова влада не допустять повторення тих найсильніших потрясінь на валютному ринку, що були в 2014-2015 роках. Хоча наші політики такі непередбачувані, в будь-який момент можуть приголомшити", - уклав експерт.
Нагадаємо, станом на кінець листопада 2017 року повернення ПДВ експортерам склав 9 млрд грн, що негативно позначилося на стабільності валютного ринку.