Економіст розповів, що може послабити гривню

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Існує цілий ряд факторів, які можуть спровокувати падіння гривні. Про це заявив економічний і фінансовий експерт Олександр Гончаров на своїй сторінці в Facebook, повідомляє УНН.

"Є багато негативних чинників, що впливають на зниження вартості гривні", - зазначив він.

Серед них:

• великий мінус рахунку поточних операцій в платіжному балансі України, який зберігався в 2017 році три квартали поспіль;

• виплата Міжнародному валютному фонду 1,268 млрд доларів у 2017 році.

При цьому, як звернув увагу Гончаров, МВФ перерахував Україні лише один транш в розмірі 1 млрд доларів, виходить, що країна заплатила Фонду більше, ніж отримала кредит від нього. Крім того, за його словами, НБУ вбиває конкуренцію, монополізує і одержавлює національну банківську систему.

"Звичайно, хочеться сподіватися, що фінансова влада не допустять повторення тих найсильніших потрясінь на валютному ринку, що були в 2014-2015 роках. Хоча наші політики такі непередбачувані, в будь-який момент можуть приголомшити", - уклав експерт.

Нагадаємо, станом на кінець листопада 2017 року повернення ПДВ експортерам склав 9 млрд грн, що негативно позначилося на стабільності валютного ринку.

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