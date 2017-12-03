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Экономист рассказал, что может ослабить гривну

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Существует целый ряд факторов, которые могут спровоцировать падение гривны. Об этом заявил экономический и финансовый эксперт Александр Гончаров на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

"Есть много негативных факторов, влияющих на понижение стоимости гривны", - отметил он.

Среди них:

• большой минус счета текущих операций в платежном балансе Украины, который сохранялся в 2017 году три квартала подряд;

• выплата Международному валютному фонду 1,268 млрд долларов в 2017 году.

При этом, как обратил внимание Гончаров, МВФ перечислил Украине лишь один транш в размере 1 млрд долларов, получается, что страна заплатила Фонду больше, чем получила кредит от него. Кроме того, по его словам, НБУ убивает конкуренцию, монополизирует и огосударствляет национальную банковскую систему.

"Конечно, хочется надеяться, что финансовые власти не допустят повторения тех сильнейших потрясений на валютном рынке, что были в 2014-2015 годах. Хотя наши политики такие непредсказуемые, в любой момент могут ошарашить", - заключил эксперт.

Напомним, по состоянию на конец ноября 2017 года возврат НДС экспортерам составил 9 млрд грн, что негативно сказалось на стабильности валютного рынка.

Украинские Национальные Новости

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