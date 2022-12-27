Економіка України цього року скоротиться менше, ніж прогнозувалося у лютому - Мінекономіки

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«За результатами 2022 року ми маємо набагато більш оптимістичні прогнози падіння економіки, ніж передбачалось в кінці лютого, – не більше 32%. Український бізнес проявив значну гнучкість та витривалість. (...) На наступний рік Мінекономіки прогнозує зростання ВВП на рівні 3,2%, адже ми впевнені, це буде рік перемоги», - відзначила Юлія Свириденко, яку цитує пресслужба міністерства.

Деталі

Перший віце-прем’єр підкреслила, що зростання української економіки також залежить від рівня зайнятості населення та, відповідно, наповнення бюджету. Враховуючи фактор війни, руйнування підприємств, виїзд частини працездатних українців за кордон Україні все одно вдається забезпечувати 50% надходжень до бюджету власними зусиллями. Інші 50% – допомога міжнародних партнерів.

На сьогодні є багато українців, які пристосувалися до реалій війни, навчаються новим професіям, відкривають бізнес, створюють нові робочі місця. Також, згідно з опитуваннями, багато українців, які через бойові дії виїхали за кордон, планують повернутися та долучитися до відновлення країни.

«Яке в нас завдання по безробітних? Перш за все, перенавчити їх. В центрах зайнятості нові професії опанувало вже 45 тис. людей. Друге - це «Армія відновлення» – люди, які зайняті від центрів зайнятості в областях на суспільно корисних роботах та отримують за це заробітну плату. Третій аспект – це люди, які мають підприємницькі здібності і хочуть започатковувати бізнес навіть під час війни. Уряд їм в цьому допомагає грантовою підтримкою», - зауважила Свириденко.

Доповнення

За програмою єРобота, як повідомляється, перераховано вже понад 837,5 млн грн на користь 1119 успішних заявників за всіма програмами сукупно. Всього уряд виділив 2,2 млрд і решту коштів буде невдовзі перераховано переможцям за всіма програмами, а таких в Україні більше ніж 3,5 тис. заявників.