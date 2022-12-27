Экономика Украины в этом году сократится меньше, чем прогнозировалось в феврале - Минэкономики

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Киев • УНН

 • 362177 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Падение ВВП Украины по итогам года составит 32%, а не 50%, как прогнозировалось после начала полномасштабного вторжения. Об этом отметила первый вицепремьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире "Завтрака с 1+1" 27 декабря, пишет УНН.

Цитата

«По результатам 2022 года мы имеем гораздо более оптимистичные прогнозы падения экономики, чем предполагалось в конце февраля, – не более 32%. Украинский бизнес показал значительную гибкость и выносливость. (...) На следующий год Минэкономики прогнозирует рост ВВП на уровне 3,2%, ведь мы уверены, что это будет год победы», - отметила Юлия Свириденко, которую цитирует пресс-служба министерства.

Детали

Первый вице-премьер подчеркнула, что рост украинской экономики также зависит от уровня занятости населения и, соответственно, наполнения бюджета. Учитывая фактор войны, разрушение предприятий, выезд части трудоспособных украинцев за границу Украине все равно удается обеспечивать 50% поступлений в бюджет собственными усилиями. Остальные 50% – помощь международных партнеров.

На сегодняшний день есть много украинцев, которые приспособились к реалиям войны, учатся новым профессиям, открывают бизнес, создают новые рабочие места. Также, согласно опросам, многие украинцы, которые из-за боевых действий выехали за границу, планируют вернуться и присоединиться к восстановлению страны.

«Какая у нас задача по безработным? Прежде всего, переучить их. В центрах занятости новыми профессиями овладело уже 45 тыс. человек. Второе – это «Армия восстановления» – люди, которые заняты от центров занятости в областях на общественно полезных работах и получают за это заработную плату. Третий аспект – это люди, которые обладают предпринимательскими способностями и хотят начать бизнес даже во время войны. Правительство им в этом помогает грантовой поддержкой», - отметила Свириденко.

Дополнение

По программе "єРобота", как сообщается, перечислено уже более 837,5 млн грн в пользу 1119 успешных заявителей по всем программам совокупно. Всего правительство выделило 2,2 млрд и остальные средства будут вскоре перечислены победителям по всем программам, а таких в Украине более 3,5 тыс. заявителей.

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