Економічного ефекту від санкцій проти РФ немає, бізнес навчився їх обходити - російський економіст
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Російський і західний бізнес навчилися обходити санкції, які введені проти РФ. Про це під час доповіді "Межі стійкості Росії" в Києві заявив російський економіст Дмитро Некрасов, передає кореспондент УНН.
"І російський і західний бізнес навчилися обходити санкції, як мінімум, в плані залучення довгострокового фінансування", - сказав Д.Некрасов.
Він додав, що тенденції 2014-2015 року на даний момент уже вичерпані і той рівень санкцій проти РФ, який є зараз, говорить про стабілізацію зовнішнього боргу Росії. При цьому він відмітив, що зовнішній борг РФ досяг свого піку перед кримськими подіями, але скоротився на 200 млрд дол. за 20014-2015 рік, а за 2016 рік - на 6 млрд дол.
"Санкції початкові привели до дуже різкого удару, дуже різкого відтоку капіталу. У 2014 році відтік капіталу становив 150 млрд дол., в 2016 році відтік капіталу становив менше 20 млрд дол ... До 2016 року, по суті, наслідки санкцій були вже знівельовані, економіка (РФ - ред.) до цього адаптувалася в значній мірі", - сказав Д.Некрасов.
Він додав, що зараз економічного ефекту від санкцій немає, так як фінансові ринки РФ до них адаптувалися.
"2016 рік був роком нарощування резервів, по суті, досить позитивним з цієї точки зору і з точки зору стійкості російської економіки, а не зниження на відміну від 2014-2015 років", - пояснив Д.Некрасов.
Економіст зазначив, що від введення санкцій постраждало населення, але при цьому оцінка діяльності російської влади вище, ніж до кримських подій.