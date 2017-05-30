Економічного ефекту від санкцій проти РФ немає, бізнес навчився їх обходити - російський економіст

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 28320 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 71002 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 81305 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 76311 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 104310 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 74853 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 84417 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96425 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88249 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 192412 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
69%
Популярнi новини

Паліса: Перемир'я з росією можливе, але лише короткострокове

12 квітня, 20:36 • 6940 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 12679 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 12931 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 19116 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 6538 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 81287 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 192403 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 345808 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 280803 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 390292 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 16161 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 14710 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 76301 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21947 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26981 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Економічного ефекту від санкцій проти РФ немає, бізнес навчився їх обходити - російський економіст

Київ • УНН

 • 11056 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Російський і західний бізнес навчилися обходити санкції, які введені проти РФ. Про це під час доповіді "Межі стійкості Росії" в Києві заявив російський економіст Дмитро Некрасов, передає кореспондент УНН.

Економічного ефекту від санкцій проти РФ немає, бізнес навчився їх обходити - російський економіст

"І російський і західний бізнес навчилися обходити санкції, як мінімум, в плані залучення довгострокового фінансування", - сказав Д.Некрасов.

Він додав, що тенденції 2014-2015 року на даний момент уже вичерпані і той рівень санкцій проти РФ, який є зараз, говорить про стабілізацію зовнішнього боргу Росії. При цьому він відмітив, що зовнішній борг РФ досяг свого піку перед кримськими подіями, але скоротився на 200 млрд дол. за 20014-2015 рік, а за 2016 рік - на 6 млрд дол.

"Санкції початкові привели до дуже різкого удару, дуже різкого відтоку капіталу. У 2014 році відтік капіталу становив 150 млрд дол., в 2016 році відтік капіталу становив менше 20 млрд дол ... До 2016 року, по суті, наслідки санкцій були вже знівельовані, економіка (РФ - ред.) до цього адаптувалася в значній мірі", - сказав Д.Некрасов.

Він додав, що зараз економічного ефекту від санкцій немає, так як фінансові ринки РФ до них адаптувалися.

"2016 рік був роком нарощування резервів, по суті, досить позитивним з цієї точки зору і з точки зору стійкості російської економіки, а не зниження на відміну від 2014-2015 років", - пояснив Д.Некрасов.

Економіст зазначив, що від введення санкцій постраждало населення, але при цьому оцінка діяльності російської влади вище, ніж до кримських подій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,614.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,609.21