Экономического эффекта от санкций против РФ нет, бизнес научился их обходить – российский экономист

"И российский и западный бизнес научились обходить санкции, по крайней мере, в плане привлечения долгосрочного финансирования", - сказал Д.Некрасов.

Он добавил, что тенденции 2014-2015 года в настоящий момент исчерпаны и тот уровень санкций протии РФ, который есть сейчас, говорит о стабилизации внешнего долга России. При этом он отмети, что внешний долг РФ достиг своего пика перед крымскими событиями, но сократился на 200 млрд долл. за 20014-2015 год, а за 2016 год – на 6 млрд долл.

"Санкции первоначальные привели к очень резкому удару, очень резкому оттоку капитала. В 2014 году отток капитала составил 150 млрд долл, в 2016 году отток капитала составил меньше 20 млрд долл… К 2016 году, по сути, последствия санкций были уже снивелированы, экономика (РФ – ред.) к этому адаптировалась в значительной степени", - сказал Д.Некрасов.

Он добавил, что сейчас экономического эффекта от санкций нет, так как финансовые рынки РФ к ним адаптировались.

"2016 год был годом наращивания резервов, по сути, достаточно позитивным с этой точки зрения и с точки зрения устойчивости российской экономики, а не снижения в отличии от 2014-2015 годов",- объяснил Д.Некрасов.

Экономист отметил, что от введения санкций пострадало население, но при этом оценка деятельности российских властей выше, чем до крымских событий.