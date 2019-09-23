Економічне зростання в 40% забезпечать концесії, приватизація і ринок землі – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Заплановане зростання економіки на рівні 40% в Україні забезпечать приватизація і здача в оренду на умовах концесії державних і комунальних об'єктів, а також запровадження ринку землі. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха у коментарі журналістам у кулуарах Форуму національної бізнес-коаліції в Києві, передає корреспондент УНН.
"З потенційних точок зросту – це, безперечно, приватизація і корпоратизація, питання концесії так само сприятиме, і ми очікуємо на суттєві вливання в економіку щонайменше від здачі двох портів в Україні, створення приватних доріг, передачу в концесію аеропортів, ми говоримо про відкриття ринку землі", - зазначив нардеп, відповідаючи на запитання, які чинники забезпечать зростання економіки на рівні 40% протягом 5 років.
При цьому він додав, що надходження від приватизації, концесії та відкриття ринку землі не були включені до бюджету, оскільки відповідні закони ще не ухвалені, тож, поточний проект Держбюджету на наступний рік ґрунтується на чинному законодавстві, утім, відповідні зміни можуть бути внесені в проект бюджету вже до ІІ читання у разі ухвалення окремих необхідних законів.
Нагадаємо, протягом наступних 5 років роботи уряду економіка України має зрости мінімум на 40%, заявив раніше Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.