Ефіопські легкоатлети тріумфували на півмарафоні в Києві

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. На сьомому в історії міжнародному півмарафоні “Nova Poshta Kyiv Half Marathon”, що відбувся у Києві, стали відомими імена переможців та призерів, передає УНН з посиланням на прес-службу ФЛАУ.

Переможцем сьомого Київського міжнародного півмарафону став ефіоп Анбеса Ленчо. Він подолав дистанцію з новим рекордом траси — 1 година 3 хвилини 57 секунд. Попередній рекорд українця Тараса Сала, встановлений минулого року, він перевершив на 44 секунди.

Другим та третім серед чоловіків фінішували, відповідно, поляк Шимон Кулька з часом 1:05,26 год та дніпрянин Роман Романенко з часом 1:05,41 год. Відзначимо, що Р.Романенко також став переможцем чемпіонату України, що проходив під час “Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017”.

Перемогу серед жінок на дистанції 21 км 97,5 м здобула Бейене Белайнеш з Ефіопії, показавши час 1:13,58 год. Наступною фінішувала львів’янка Софія Яремчук з часом 1:15,04, яка стала чемпіонкою України серед жінок. Третє місце посіла представниця Вінниці Віра Овчарук (1:16,19).

Примітно, що в змаганнях прийняли участь дев’ять тисяч учасників у різних вікових групах.

Додамо, що у 2015 році Київський міжнародний півмарафон став повноправним членом Асоціації міжнародних марафонів.

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