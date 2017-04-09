Эфиопские легкоатлеты торжествовали на полумарафон в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. На седьмом в истории международном полумарафон “Nova Poshta Kyiv Half Marathon”, который состоялся в Киеве, стали известны имена победителей и призеров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФЛАУ.
Победителем седьмого Киевского международного полумарафона стал эфиоп Анбеса Ленчо. Он преодолел дистанцию с новым рекордом трассы — 1:00 3 минуты 57 секунд. Предыдущий рекорд украинца Тараса Сала, установленный в прошлом году, он превзошел на 44 секунды.
Вторым и третьим среди мужчин финишировали, соответственно, поляк Шимон Шарик со временем 1: 05,26 ч и днепрянин Роман Романенко со временем 1: 05,41 ч. Отметим, что Р.Романенко также стал победителем чемпионата Украины, который проходил во время “Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017”.
Победу среди женщин на дистанции 21 км 97,5 м получила Бейэн Белайнеш из Эфиопии, показав время 1: 13,58 ч. Следующей финишировала львовянка София Яремчук со временем 1: 15,04, которая стала чемпионкой Украины среди женщин. Третье место заняла представительница Винницы Вера Овчарук (1: 16,19).
Примечательно, что в соревнованиях приняли участие девять тысяч участников в разных возрастных группах.
Добавим, что в 2015 году Киевский международный полумарафон стал полноправным членом Ассоциации международных марафонов.