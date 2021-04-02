Ефективність вакцини CoviShield сягає 90-100% у важких випадках - експерт ЮНІСЕФ

Так, представник ЮНІСЕФ в Україні наголосив, що навіть після першої дози вакцини Pfizer, AstraZeneca і Moderna мають дуже високий рівень ефективності.

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“Також всі ці перераховані вакцини, в тому числі CoviShield, від 90 до 100% мають ефективність проти важких випадків — проти госпіталізації, проти смертності”, — підкреслив Славуцький.

Додатково

Дослідження показали, що одна доза вакцини від Pfizer або AstraZeneca дає 62% захисту підопічним похилого віку, які проживають в будинках для літніх людей.

Доповнення

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Перша партія вакцин Oxford/AstraZeneca (Covishield) від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).