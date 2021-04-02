Ефективність вакцини CoviShield сягає 90-100% у важких випадках - експерт ЮНІСЕФ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Усі вакцини від COVID-19, рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, мають високу ефективність проти важких випадків протікання хвороби, а також проти смертності. Для вакцини AstraZeneca/CoviShield для важких випадків ефективність становить 90-100%. Про це в ефірі телеканалу "Дом" повідомив керівник програми охорони здоров'я ЮНІСЕФ в Україні Андрій Славуцький, передає УНН.
Так, представник ЮНІСЕФ в Україні наголосив, що навіть після першої дози вакцини Pfizer, AstraZeneca і Moderna мають дуже високий рівень ефективності.
Цитата:
“Також всі ці перераховані вакцини, в тому числі CoviShield, від 90 до 100% мають ефективність проти важких випадків — проти госпіталізації, проти смертності”, — підкреслив Славуцький.
Додатково
Дослідження показали, що одна доза вакцини від Pfizer або AstraZeneca дає 62% захисту підопічним похилого віку, які проживають в будинках для літніх людей.
Доповнення
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Перша партія вакцин Oxford/AstraZeneca (Covishield) від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).