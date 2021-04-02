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Эффективность вакцины CoviShield достигает 90-100% в тяжелых случаях - эксперт ЮНИСЕФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Все вакцины от COVID-19, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, имеют высокую эффективность против тяжелых случаев протекания болезни, а также против смертности. Для вакцины AstraZeneca/CoviShield для тяжелых случаев эффективность составляет 90-100%. Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил руководитель программы здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий, передает УНН.

Так, представитель ЮНИСЕФ в Украине отметил, что даже после первой дозы вакцины Pfizer, AstraZeneca и Moderna имеют очень высокий уровень эффективности.

Цитата:

"Также все эти перечисленные вакцины, в том числе CoviShield, от 90 до 100% имеют эффективность против тяжелых случаев - против госпитализации, против смертности", - подчеркнул Славуцкий.

Дополнительно

Исследования показали, что одна доза вакцины от Pfizer или AstraZeneca дает 62% защиты подопечным пожилого возраста, проживающим в домах престарелых.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин Oxford/AstraZeneca (Covishield) от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

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