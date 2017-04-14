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EBU не виключає відсторонення Росії від участі в "Євробаченні - 2018"

Київ • УНН

 • 11946 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Європейський мовний союз (ЕВU) не виключає розгляду питання про відсторонення Росії від участі в “Євробаченні” в 2018 році, проте таке рішення може бути прийнято тільки після пісенного конкурсу в Києві, наміченого на травень, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Про це заявив ЗМІ повідомив офіційний представник ЕВU Девід Гудман.

Відповідаючи на питання про те, чи може він підтвердити інформацію ЗМІ про можливе усунення Росії від “Євробачення” 2018 року в зв’язку з відмовою Першого каналу транслювати конкурс 2017 року, він сказав: “Зараз увагу ЕВU сфокусовано на конкурсі нинішнього року. Будь-яке рішення щодо дій , які можуть або не можуть бути зроблені з цієї ситуації, буде винесено після самої події”.

Раніше в ЗМІ пройшла інформація про те, що відмова Першого каналу від трансляції “Євробачення-2017” може спричинити за собою дискваліфікацію Росії на майбутній рік.

Як повідомляв УНН, СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки.

Після цього Росія відмовилася замінювати свого представника на конкурсі “Євробачення” в Києві, однак “Перший канал” підтвердив, що Ю.Самойлова візьме участь у Євробаченні у 2018 році.

Пізніше, Ю.Самойлова, яка не приїде на цьогорічне Євробачення до Києва, рада тому, що її кандидатуру підтвердили для участі в пісенному конкурсі в 2018 році.

Українські Національні Новини

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