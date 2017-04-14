EBU не виключає відсторонення Росії від участі в "Євробаченні - 2018"

Про це заявив ЗМІ повідомив офіційний представник ЕВU Девід Гудман.

Відповідаючи на питання про те, чи може він підтвердити інформацію ЗМІ про можливе усунення Росії від “Євробачення” 2018 року в зв’язку з відмовою Першого каналу транслювати конкурс 2017 року, він сказав: “Зараз увагу ЕВU сфокусовано на конкурсі нинішнього року. Будь-яке рішення щодо дій , які можуть або не можуть бути зроблені з цієї ситуації, буде винесено після самої події”.

Раніше в ЗМІ пройшла інформація про те, що відмова Першого каналу від трансляції “Євробачення-2017” може спричинити за собою дискваліфікацію Росії на майбутній рік.

Як повідомляв УНН, СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки.

Після цього Росія відмовилася замінювати свого представника на конкурсі “Євробачення” в Києві, однак “Перший канал” підтвердив, що Ю.Самойлова візьме участь у Євробаченні у 2018 році.

Пізніше, Ю.Самойлова, яка не приїде на цьогорічне Євробачення до Києва, рада тому, що її кандидатуру підтвердили для участі в пісенному конкурсі в 2018 році.