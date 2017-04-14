EBU не исключает отстранения России от участия в "Евровидении - 2018"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44236 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103300 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158650 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117383 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117116 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112908 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104538 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107144 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103631 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154145 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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EBU не исключает отстранения России от участия в "Евровидении - 2018"

EBU не исключает отстранения России от участия в "Евровидении - 2018"

Киев  •  УНН

 • 11943 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Европейский вещательный союз (ЕВU) не исключает рассмотрения вопроса об отстранении России от участия в "Евровидении" в 2018 году, однако такое решение может быть принято только после песенного конкурса в Киеве, намеченного на май, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

Об этом заявил СМИ сообщил официальный представитель ЕВU Дэвид Гудман.

Отвечая на вопрос о том, может ли он подтвердить информацию СМИ о возможном отстранении России от "Евровидения" 2018 года в связи с отказом Первого канала транслировать конкурс 2017 года, он сказал: "Сейчас внимание ЕВU сфокусировано на конкурсе нынешнего года. Любое решение относительно действий, которые могут или не могут быть сделаны из этой ситуации, будет вынесено после самого события ".

Ранее в СМИ прошла информация о том, что отказ Первого канала от трансляции "Евровидения-2017" может повлечь за собой дисквалификацию России на будущий год.

Как сообщал УНН, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловий на три года.

После этого Россия отказалась менять своего представителя на конкурсе "Евровидение" в Киеве, однако "Первый канал" подтвердил, что Ю.Самойлова примет участие в Евровидении в 2018 году .

Позже, Ю.Самойлова, не приедет на нынешнее Евровидение в Киев, рада тому, что ее кандидатуру подтвердили для участия в песенном конкурсе в 2018 году.

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