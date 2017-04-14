EBU не исключает отстранения России от участия в "Евровидении - 2018"

Об этом заявил СМИ сообщил официальный представитель ЕВU Дэвид Гудман.

Отвечая на вопрос о том, может ли он подтвердить информацию СМИ о возможном отстранении России от "Евровидения" 2018 года в связи с отказом Первого канала транслировать конкурс 2017 года, он сказал: "Сейчас внимание ЕВU сфокусировано на конкурсе нынешнего года. Любое решение относительно действий, которые могут или не могут быть сделаны из этой ситуации, будет вынесено после самого события ".

Ранее в СМИ прошла информация о том, что отказ Первого канала от трансляции "Евровидения-2017" может повлечь за собой дисквалификацию России на будущий год.

Как сообщал УНН, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловий на три года.

После этого Россия отказалась менять своего представителя на конкурсе "Евровидение" в Киеве, однако "Первый канал" подтвердил, что Ю.Самойлова примет участие в Евровидении в 2018 году .

Позже, Ю.Самойлова, не приедет на нынешнее Евровидение в Киев, рада тому, что ее кандидатуру подтвердили для участия в песенном конкурсе в 2018 году.