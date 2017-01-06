Е.Світоліна здобула найбільшу кількість перемог над першими ракетками світу за останні два роки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка в чвертьфіналі турніру WTA Premier у Брісбені (Австралія) обіграла першу ракетку світу Ангелік Кербер з Німеччини стала авторкою рекорду WTA, повідомляє УНН з посиланням на сайт тенісистки.
Харків’янка зуміла здобути третю перемогу над лідером рейтингу за останні п’ять місяців (у серпні 2016 на Олімпіаді в Ріо — перемога над Сереною Вільямс, жовтень 2016 — перемога над Кербер в Пекіні).
Зазначимо, що у випадку відліку з початку 2015 року в WTA-турі немає тенісисток, які мають більше перемог над діючими першими ракетками світу, ніж Е.Світоліна.
Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Е.Світоліна оновить рекорд України, піднявшись на найвищу сходинку в історії виступів українських тенісистів.