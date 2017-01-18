Е.Світоліна здобула другу перемогу на Australian Open
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open), повідомляє УНН з посиланням на сайт тенісистки.
У матчі другого раунду харків'янка, посіяна під 11 номером, здобула впевнену перемогу над Джулією Боузрап з США – 6:4, 6:1.
"Я дуже щаслива, що виграла сьогодні. Я не показала свій кращий теніс, але я боролася і намагалася знайти свою гру. Я грала все краще по ходу матчу", - наголосила переможниця.
Варто відзначити, що наступною суперницею нашої співвітчизниці стане російська тенісистка Анастасія Павлюченкова (24). Це буде четверта очна зустріч між тенісистками рахунок особистих зустрічей поки 2:1 на користь росіянки, проте останній матч - в 2016 році на турнірі в Токіо виграла Е.Світоліна з рахунком 7:6 (5), 6:4.
Нагадаємо, що Е.Світоліна зіграє у третьому колі турніру втретє у професійній кар'єрі.
Як повідомляв УНН, І.Марченко поступився першій ракетці світу Е.Маррею на AUS Open.