Э.Свитолина одержала вторую победу на Australian Open
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщает УНН со ссылкой на сайт теннисистки.
В матче второго раунда харьковчанка, посеянная под 11 номером, одержала уверенную победу над Джулией Боузрап из США - 6:4, 6:1.
"Я очень счастлива, что выиграла сегодня. Я не показала свой лучший теннис, но я боролась и пыталась найти свою игру. Я играла все лучше по ходу матча", - отметила победительница.
Стоит отметить, что следующей соперницей нашей соотечественницы станет российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (24). Это будет четвертая очная встреча между теннисистками счет личных встреч пока 2:1 в пользу россиянки, однако последний матч - в 2016 году на турнире в Токио выиграла Э.Свитолина со счетом 7:6 (5), 6:4.
Напомним, что Э.Свитолина сыграет в третьем круге турнира в третий раз в профессиональной карьере.
Как сообщал УНН, И.Марченко уступил первой ракетке мира Э.Маррею на AUS Open.