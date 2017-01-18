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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Э.Свитолина одержала вторую победу на Australian Open

Э.Свитолина одержала вторую победу на Australian Open

Киев • УНН

 • 7687 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщает УНН со ссылкой на сайт теннисистки.

В матче второго раунда харьковчанка, посеянная под 11 номером, одержала уверенную победу над Джулией Боузрап из США - 6:4, 6:1.

"Я очень счастлива, что выиграла сегодня. Я не показала свой лучший теннис, но я боролась и пыталась найти свою игру. Я играла все лучше по ходу матча", - отметила победительница.

Стоит отметить, что следующей соперницей нашей соотечественницы станет российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (24). Это будет четвертая очная встреча между теннисистками счет личных встреч пока 2:1 в пользу россиянки, однако последний матч - в 2016 году на турнире в Токио выиграла Э.Свитолина со счетом 7:6 (5), 6:4.

Напомним, что Э.Свитолина сыграет в третьем круге турнира в третий раз в профессиональной карьере.

Как сообщал УНН, И.Марченко уступил первой ракетке мира Э.Маррею на AUS Open.

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