Е.Світоліна зазнала поразки в третьому поєдинку на Australian Open
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла вийти до четвертого раунду Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open), повідомляє УНН з посиланням на сайт тенісистки.
У матчі третього кола українка, посіяна під 11 номером, поступилася росіянці Анастасії Павлюченковій (24) – 5:7, 6:4, 3:6.
Відзначимо, що поєдинок тривав 2 години та 34 хвилини, а А.Павлюченкова змогла реалізувати перевагу тільки з п'ятого матчбола.
Нагадаємо, Е.Світоліна виступатиме на кортах Австралії ще в змішаному розряді.