Е.Світоліна зазнала поразки в третьому поєдинку на Australian Open

У матчі третього кола українка, посіяна під 11 номером, поступилася росіянці Анастасії Павлюченковій (24) – 5:7, 6:4, 3:6.

Відзначимо, що поєдинок тривав 2 години та 34 хвилини, а А.Павлюченкова змогла реалізувати перевагу тільки з п'ятого матчбола.

Нагадаємо, Е.Світоліна виступатиме на кортах Австралії ще в змішаному розряді.