Э.Свитолина потерпела поражение в третьем поединке на Australian Open

В матче третьего круга украинка, посеянная под 11 номером, уступила россиянке Анастасии Павлюченковой (24) - 5:7, 6:4, 3:6.

Отметим, что поединок продолжался 2 часа и 34 минуты, а А.Павлюченкова смогла реализовать преимущество только с пятого матчбола.

Напомним, Э.Свитолина будет выступать на кортах Австралии еще в смешанном разряде.