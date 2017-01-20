Э.Свитолина потерпела поражение в третьем поединке на Australian Open
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщает УНН со ссылкой на сайт теннисистки.
В матче третьего круга украинка, посеянная под 11 номером, уступила россиянке Анастасии Павлюченковой (24) - 5:7, 6:4, 3:6.
Отметим, что поединок продолжался 2 часа и 34 минуты, а А.Павлюченкова смогла реализовать преимущество только с пятого матчбола.
Напомним, Э.Свитолина будет выступать на кортах Австралии еще в смешанном разряде.