Е.Світоліна втратила десяту позицію в рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. В оновленому рейтингу WTA відбулися зміни однією з яких стала втрата десятого місця найкращої тенісистки України Еліни Світоліної, передає УНН з посиланням на сайт WTA.
Наша співвітчизниця, яка не виступатиме ще три тижні, опустилася з 10-ї на 13 сходинку, пропустивши вперед переможницю турніру в Маямі Йоханну Конту, Вінус Вільямс та Каролін Возняцкі.
Леся Цуренко залишилась на 41 позиції, а Катерина Бондаренко піднялася з 94 на 92 рядок.
Зазначимо, що у чемпіонській гонці сезону в лідери вийшла Кароліна Плішкова. На других і третіх рядках розташувалися фіналістки "Miami Open" Й.Конта і К.Возняцкі. Е.Світоліна опинилася на шостому місці.
Додамо також, українка зачохлила ракетку на "Miami Open" у другому колі, поступившись американці Бетані Маттек-Сендс.
Як повідомляв УНН, перша ракетка світу Ангелік Кербер підтвердила свою участь в матчі Кубка Федерації Німеччина - Україна, який відбудеться 22-23 квітня в Штутгарті.