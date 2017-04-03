Э.Свитолина потеряла десятую позицию в рейтинге WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В обновленном рейтинге WTA произошли изменения одной из которых стала потеря десятого места лучшей теннисистки Украины Элины Свитолины, передает УНН со ссылкой на сайт WTA.
Наша соотечественница, которая не будет выступать еще три недели, опустилась с 10 на 13 место, пропустив вперед победительницу турнира в Майами Йоханна Конту, Винус Уильямс и Каролин Возняцки.
Леся Цуренко осталась на 41 позиции, а Екатерина Бондаренко поднялась с 94 на 92 строчку.
Отметим, что в чемпионской гонке сезона в лидеры вышла Плишкова. На вторых и третьих строках расположились финалистки "Miami Open" Й.Конта и К.Возняцки. Э.Свитолина оказалась на шестом месте.
Добавим также, украинка зачехлила ракетку на "Miami Open" во втором круге, уступив американке Бетани Маттек-Сэндс.
Как сообщал УНН, первая ракетка мира Кербер подтвердила свое участие в матче Кубка Федерации Германия - Украина, который состоится 22-23 апреля в Штутгарте .