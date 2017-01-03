Е.Світоліна вийшла в чвертьфінал тенісних змагань в Брісбені
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу престижного турніру WTA Premier з призовим фондом в 1 млн доларів - Brisbane Intaernational в Брісбені (Австралія), передає УНН з посиланням на сайт тенісистки.
У матчі другого раунду харків'янка, посіяна під 6 номером, у наполегливому матчі за 2 години 22 хвилини зламала опір американської тенісистки Шелбі Роджерс – 7:5, 2:6, 7:5.
У першій партії українка поступалася 0:4, але зуміла переломити хід гри. У вирішальному сеті вела вже Е.Світоліна з рахунком 4:1, після чого Ш.Роджерс зуміла зрівняти рахунок в партії – 4:4. Однак кінцівка зустрічі залишилася за харків'янкою.
Варто відзначити, що за вихід у півфінал наша співвітчизниця позмагається з переможницею матчу - між першою ракеткою світу Ангелік Кербер і Ешлі Барті з Австралії.
Нагадаємо, що в кваліфікаційних раундах завершили свої виступи українки Катерина Козлова та Катерина Бондаренко, а Леся Цуренко відмовилася від поєдинку першого кола основної сітки.