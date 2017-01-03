Э.Свитолина вышла в четвертьфинал теннисных соревнований в Брисбене
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал престижного турнира WTA Premier с призовым фондом в 1 млн долларов - Brisbane Intaernational в Брисбене (Австралия), передает УНН со ссылкой на сайт теннисистки.
В матче второго раунда харьковчанка, посеянная под 6 номером, в упорном матче за 2 часа 22 минуты сломила сопротивление американской теннисистки Шелби Роджерс - 7:5, 2:6, 7:5.
В первой партии Украинка уступала 0:4, но сумела переломить ход игры. В решающем сете вела уже Э.Свитолина со счетом 4:1, после чего Ш.Роджерс сумела сравнять счет в партии - 4:4. Однако концовка встречи осталась за харьковчанкой.
Стоит отметить, что за выход в полуфинал наша соотечественница поборется с победительницей матча - между первой ракеткой мира Ангелик Кербер и Эшли Барти из Австралии.
Напомним, что в квалификационных раундах завершили свои выступления украинки Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко, а Леся Цуренко отказалась от поединка первого круга основной сетки.