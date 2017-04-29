Е.Світоліна пробилася до півфіналу турніру в Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно подолала бар’єр 1/4 фіналу змагань категорії WTA — “TEB BNP Paribas Instanbul Cup”, що відбувається у Стамбулі (Туреччина), передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Наша співвітчизниця, посіяна під першим номером, за 1 годину та 31 хвилини обіграла 66-ту ракетку світу румунку Сорану Кирстю (5 сіяна) — 6:4, 6:4.
Відзначимо, що суперниця Е.Сітоліною не подала жодного ейсу, у нашої співвітчизниці два. Також українка реалізувала 4 з 11 брейкпоінтів, у румунки — 2/8.
Зауважимо, що у півфіналі лідер жіночого тенісу України змагатиметься із кривдницею 16-річної українки Даяни Ястремської — Яною Чепеловою зі Словаччини (98-я в світовій класифікації). Одеситка у впертій боротьбі за 2 години 43 хвилини поступилася в трьох сетах — 6:2, 6:7 (4), 4:6.
Додамо також, Е.Світоліна в четвертий раз в цьому році буде боротися за путівку в фінал турніру WTA. На початку сезону в Брісбені українка програла на цій стадії Кароліні Плішковій, на турнірі в Тайбеї пройшла Менді Мінеллі, а в Дубаї — Ангелік Кербер.