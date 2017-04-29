Э.Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно преодолела барьер 1/4 финала соревнований категории WTA - "TEB BNP Paribas Instanbul Cup", который проходит в Стамбуле (Турция), передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Наша соотечественница, посеянная под первым номером, за 1:00 и 31 минуты обыграла 66-ю ракетку мира румынку Сорану Кирсти (5 сеяная) - 6: 4, 6: 4.
Отметим, что соперница Е.Ситолиною не представила ни одного Эйсу, в нашей соотечественницы два. Также украинка реализовала 4 из 11 брейкпоинтов, в румынки - 2/8.
Заметим, что в полуфинале лидер женского тенниса Украины сразится с обидчицей 16-летней Украинский Дайаны Ястремской - Яной Чепелова из Словакии (98-я в мировой классификации). Одесситка в упорной борьбе за 2:00 43 минуты уступила в трех сетах - 6: 2, 6: 7 (4), 4: 6.
Добавим также, Э.Свитолина в четвертый раз в этом году будет бороться за путевку в финал турнира WTA. В начале сезона в Брисбене украинка проиграла на этой стадии Плишкова, на турнире в Тайбэе прошла Мэнди Минелли, а в Дубае - Кербер.