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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Е.Світоліна перемогла у першому колі "Ролан Гаррос"

Київ • УНН

 • 12751 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. У жіночій сітці турніру Великого Шолому "Ролан Гаррос" перша ракетка України Еліна Світоліна стартувала з перемоги, передає кореспондент УНН.

Е.Світоліна перемогла у першому колі "Ролан Гаррос"

Першою супротивницею 5-ї сіяної турніру стала 51 ракетка світу Ярослава Шведова із Казахстану.

На початку першого сету опонентки обмінялися брейками (3:3). Кінцівку сету краще провела українка і записала на свій рахунок сет – 6:4. У другій партії Е.Світоліній також вистачило одного виграного гейму на подачі суперниці – 6:3.

Додамо також, наступною опоненткою першої ракетки України стане Цветана Піронкова з Болгарії (77).

Як повідомляв УНН, Л.Цуренко вийшла переможницею з українського дербі на Ролан Гаррос.

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