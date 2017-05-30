Е.Світоліна перемогла у першому колі "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У жіночій сітці турніру Великого Шолому "Ролан Гаррос" перша ракетка України Еліна Світоліна стартувала з перемоги, передає кореспондент УНН.
Першою супротивницею 5-ї сіяної турніру стала 51 ракетка світу Ярослава Шведова із Казахстану.
На початку першого сету опонентки обмінялися брейками (3:3). Кінцівку сету краще провела українка і записала на свій рахунок сет – 6:4. У другій партії Е.Світоліній також вистачило одного виграного гейму на подачі суперниці – 6:3.
Додамо також, наступною опоненткою першої ракетки України стане Цветана Піронкова з Болгарії (77).
Як повідомляв УНН, Л.Цуренко вийшла переможницею з українського дербі на Ролан Гаррос.