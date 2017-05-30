Э.Свитолина победила в первом круге "Ролан Гаррос"

Первой противницей 5-й сеяной турнира стала 51 ракетка мира Ярослава Шведова из Казахстана.

В начале первого сета оппонентки обменялись брейками (3:3). Конечность сета лучше провела украинка и записала на свой счет сет - 6:4. Во второй партии Э.Свитолина также хватило одного выигранного гейма на подаче соперницы - 6:3.

Добавим также, следующей оппоненткой первой ракетки Украины станет Пиронкова из Болгарии (77).

Как сообщал УНН, Л.Цуренко вышла победительницей из украинского дерби на Ролан Гаррос.