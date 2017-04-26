Е.Світоліна перемогла росіянку на старті турніру в Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до другого раунду турніру WTA "TEB BNP Paribas Istanbul Cup", що відбувається у Стамбулі (Туреччина), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі першого кола харків'янка, посіяна під першим номером, за 1 годину 54 хвилини обіграла представницю Росії Вікторію Каменську – 6:4, 0:6, 6:1.
Примітно, що у першій партії Е.Світоліній знадобилося 10 сетболів, щоб завершити її на свою користь, натомість наступний сет був програний українкою в чисту.
Відзначимо, що наступною суперницею 13-ї ракетки світу стане румунка Олександра Каданцу – 292 номер WTA.
Нагадаємо, що у матчі Кубка Федерації Е.Світоліна здобула вже четверту поспіль перемогу над Ангелік Кербер (на той момент була першою ракеткою світу).