Э.Свитолина победила россиянку на старте турнира в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Ведущая украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй раунд турнира WTA "TEB BNP Paribas Istanbul Cup", который проходит в Стамбуле (Турция), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче первого круга харьковчанка, посеянная под первым номером, за 1 час 54 минуты обыграла представительницу России Викторию Каменскую - 6: 4, 0: 6, 6: 1.
Примечательно, что в первой партии Э.Свитолина понадобилось 10 сетболов, чтобы завершить ее в свою пользу, зато следующий сет был проигран украинкой в чистую.
Отметим, что следующей соперницей 13-й ракетки мира станет румынка Александра Каданцу - 292 номер WTA.
Напомним, что в матче Кубка Федерации Э.Свитолина получила уже четвертую подряд победу над Ангелик Кербер (на тот момент была первой ракеткой мира).