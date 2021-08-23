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17 березня, 19:38 • 104367 перегляди

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17 березня, 09:17 • 181620 перегляди

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Е-паспорти в Україні прирівняли до звичайних: де їх можна використовувати

Е-паспорти в Україні прирівняли до звичайних: де їх можна використовувати

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Закон 1368-ІХ, який в Україні прирівнює е-паспорти до звичайних паперових, набув чинності 23 серпня, інформує УНН.

Йдеться про закон “Про внесення змін до Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, який парламент ухвалив 30 березня. 

Деталі

Закон закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів. Це, як очікується, дасть змогу використовувати ці цифрові документи:

  • під час подорожей залізницею або літаком у межах України;
  • під час медичного обслуговування чи банківських операцій;
  • для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг та пошти;
  • під час придбання товарів у магазині;
  • для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів.

Доповнення

Е-паспорти доступні лише тим українцям, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт. Їхні основні переваги — захищеність від підробок, простота отримання та зручність використання.

Так, на середину квітня близько 5 млн громадян України вже користувалися е-паспортами через мобільний додаток порталу державних послуг “Дія”.

Як зазначав раніше віце-прем'єр-міністр - міністр з питань цифрової трансформації України Михайло Федоров, наша держава стала першою в світі країною, що ухвалила відповідну ініціативу.

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