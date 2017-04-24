Е.Макрона підтримає більшість французів у другому турі виборів - опитування

Такі дані опитування оприлюднила компанія Elabe.

Як зазначається, Е.Макрона отримає 64% голосів, а його суперниця, лідер партії “Національний фронт” Марін Ле Пен, — 36%.

Опитування проводилося 24 квітня через інтернет.

Нагадаємо, під час першого туру голосування у Франції переміг проєвропейський центрист Еммануель Макрон. Свою головну суперницю — ультраправу Марін Ле Пен, яка прагне виходу Франції з ЄС та Єврозони, він обійшов з відривом у понад два відсотки голосів.

Другий тур виборів президента Франції відбудеться 7 травня.