Е.Макрона поддержит большинство французов во втором туре выборов - опрос

Таковы данные опроса обнародовала компания Elabe.

Как отмечается, Е.Макрона получит 64% голосов, а его соперница, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, - 36%.

Опросы проводился 24 апреля из-за интернет.

Напомним, во время первого тура голосования во Франции победил проевропейский центрист Эммануэль Макрона . Свою главную соперницу - ультраправую Марин Ле Пен, которая стремится выхода Франции из ЕС и еврозоны, он обошел с отрывом более чем в два процента голосов.

Второй тур выборов президента Франции состоится 7 мая.