Е.Макрона поддержит большинство французов во втором туре выборов - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Кандидат в президенты Франции от движения "Вперед!" Эммануэль Макрона одержит победу во втором туре выборов, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Таковы данные опроса обнародовала компания Elabe.
Как отмечается, Е.Макрона получит 64% голосов, а его соперница, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, - 36%.
Опросы проводился 24 апреля из-за интернет.
Напомним, во время первого тура голосования во Франции победил проевропейский центрист Эммануэль Макрона . Свою главную соперницу - ультраправую Марин Ле Пен, которая стремится выхода Франции из ЕС и еврозоны, он обошел с отрывом более чем в два процента голосов.
Второй тур выборов президента Франции состоится 7 мая.