Е.Макрон лідирує в обох турах президентських виборів у Франції - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. За результатами останнього опитування громадської думки незалежний кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон лідирує в обох турах голосування, передає УНН з посиланням на Reuters.
У другому турі президентських виборів у Франції Е.Макрон набрав 60% голосів виборців проти 40% у лідера “Національного фронту” Марін Ле Пен.
Також колишній прем’єр-міністр Франції Мануель Вальс заявив, що голосуватиме за Е.Макрона.
М.Вальс сказав, що хотів би зробити все можливе, щоб лідер “Національного фронту” не виграла цю гонку.
Як повідомляв УНН, у першому турі президентських виборів у Франції лідер руху “На марші” Еммануель Макрон може розраховувати на голоси 26% виборців, а голова праворадикальної партії “Національний фронт” Марін Ле Пен — на 25%.