Е.Макрон лидирует в обоих турах президентских выборов во Франции - опрос

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44223 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103295 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158636 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117378 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117113 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112906 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104537 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107144 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103630 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154141 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Е.Макрон лидирует в обоих турах президентских выборов во Франции - опрос

Е.Макрон лидирует в обоих турах президентских выборов во Франции - опрос

Киев  •  УНН

 • 10347 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. По результатам последнего опроса общественного мнения независимый кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрона лидирует в обоих турах голосования, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Во втором туре президентских выборов во Франции Е.Макрон набрал 60% голосов избирателей против 40% у лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Также бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что будет голосовать за Е.Макрона.

М.Вальс сказал, что хотел бы сделать все возможное, чтобы лидер "Национального фронта" не выиграла эту гонку.

Как сообщал УНН, в первом туре президентских выборов во Франции лидер движения "В марше" Эммануэль Макрона может рассчитывать на голоса 26% избирателей , а председатель праворадикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - на 25%.

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