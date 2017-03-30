Е.Макрон лидирует в обоих турах президентских выборов во Франции - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. По результатам последнего опроса общественного мнения независимый кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрона лидирует в обоих турах голосования, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Во втором туре президентских выборов во Франции Е.Макрон набрал 60% голосов избирателей против 40% у лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен.
Также бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что будет голосовать за Е.Макрона.
М.Вальс сказал, что хотел бы сделать все возможное, чтобы лидер "Национального фронта" не выиграла эту гонку.
Как сообщал УНН, в первом туре президентских выборов во Франции лидер движения "В марше" Эммануэль Макрона может рассчитывать на голоса 26% избирателей , а председатель праворадикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - на 25%.