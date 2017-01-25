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Е.Брок про формулу Д.Трампа "санкції в обмін на ядерну зброю РФ": це означає віддати Україну

Е.Брок про формулу Д.Трампа "санкції в обмін на ядерну зброю РФ": це означає віддати Україну

Київ • УНН

 • 17706 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Запропонована президентом США Дональдом Трампа формула — відміна санкцій США проти РФ в обмін на скорочення Москвою її ядерного потенціалу означає, по суті, “угоду про продаж свободи іншої країни”. Про це заявив чинний глава комітету Європарламенту у закордонних справах, представник німецького Християнсько-демократичного союзу Ельмар Брок, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Дивіться, це означає віддати Україну в обмін на скорочення Москвою частини її ядерного арсеналу. Мені здається, що така угода не має сенсу”, — сказав Е.Брок.

Також євродепутат підкреслив, що санкції проти Москви були введені з метою виконання Мінських угод.

“Ми можемо зняти санкції, якщо це станеться. Це ціна”, — підкреслив Е.Брок.

Нагадаємо, перед інавгурацією президент США Дональд Трамп в інтерв’ю британській газеті Times заявив, що готовий запропонувати президенту Росії Володимиру Путіну зняття санкцій в обмін на скорочення ядерного арсеналу.

 

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