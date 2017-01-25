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Э.Брок о формуле Д.Трампа "санкции в обмен на ядерное оружие РФ": это означает отдать Украину

Э.Брок о формуле Д.Трампа "санкции в обмен на ядерное оружие РФ": это означает отдать Украину

Киев • УНН

 • 17706 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Предложенная президентом США Дональдом Трампа формула - отмена санкций США против РФ в обмен на сокращение Москвой ее ядерного потенциала означает, по сути, "соглашение о продаже свободы другой страны". Об этом заявил действующий глава комитета Европарламента по иностранным делам, представитель немецкого Христианско-демократического союза Эльмар Брок, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Смотрите, это означает отдать Украину в обмен на сокращение Москвой части ее ядерного арсенала. Мне кажется, что такое соглашение не имеет смысла", - сказал Э.Брок.

Также евродепутат подчеркнул, что санкции против Москвы были введены с целью выполнения Минских соглашений.

"Мы можем снять санкции, если это произойдет. Это цена", - подчеркнул Э.Брок.

Напомним, перед инаугурацией президент США Дональд Трамп в интервью британской газете Times заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятия санкций в обмен на сокращение ядерного арсенала.

 

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