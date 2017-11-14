Дзюдоїсти з України зібрали повний комплект медалей на молодіжному ЧЄ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. У місті Подгориця (Чорногорія) завершились змагання континентальної першості з дзюдо серед молоді. За підсумками турніру в скарбничці вітчизняної збірної-повний комплект нагород. Про це інформує Федерація дзюдо України, передає УНН.

Василина Кириченко здобула титул чемпіонки Європи у ваговій +78 кг. Срібною призеркою змагань у вазі до 78 кг. стала Анастасія Турчин.

Бронзову нагороду першості до активу "синьо-жовтої" збірної приніс Артем Лисюк у ваговій категорії до 60 кг.

Натомість сумчанин Артем Хомула і запоріжці Семен Рокита і Богдан Зусько закінчили змагання на сьомих позиціях.

Примітно, що Турчин є дворазовою чемпіонкою Європи U23.

Зауважимо, що з трьома медалями збірна України посіла п'яте підсумкове місце серед 40 команд, які брали участь в останньому індивідуальному старті європейського календаря 2017 року.

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