Дзюдоїсти з України зібрали повний комплект медалей на молодіжному ЧЄ

Василина Кириченко здобула титул чемпіонки Європи у ваговій +78 кг. Срібною призеркою змагань у вазі до 78 кг. стала Анастасія Турчин.

Бронзову нагороду першості до активу "синьо-жовтої" збірної приніс Артем Лисюк у ваговій категорії до 60 кг.

Натомість сумчанин Артем Хомула і запоріжці Семен Рокита і Богдан Зусько закінчили змагання на сьомих позиціях.

Примітно, що Турчин є дворазовою чемпіонкою Європи U23.

Зауважимо, що з трьома медалями збірна України посіла п'яте підсумкове місце серед 40 команд, які брали участь в останньому індивідуальному старті європейського календаря 2017 року.