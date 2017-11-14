Дзюдоїсти з України зібрали повний комплект медалей на молодіжному ЧЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У місті Подгориця (Чорногорія) завершились змагання континентальної першості з дзюдо серед молоді. За підсумками турніру в скарбничці вітчизняної збірної-повний комплект нагород. Про це інформує Федерація дзюдо України, передає УНН.
Василина Кириченко здобула титул чемпіонки Європи у ваговій +78 кг. Срібною призеркою змагань у вазі до 78 кг. стала Анастасія Турчин.
Бронзову нагороду першості до активу "синьо-жовтої" збірної приніс Артем Лисюк у ваговій категорії до 60 кг.
Натомість сумчанин Артем Хомула і запоріжці Семен Рокита і Богдан Зусько закінчили змагання на сьомих позиціях.
Примітно, що Турчин є дворазовою чемпіонкою Європи U23.
Зауважимо, що з трьома медалями збірна України посіла п'яте підсумкове місце серед 40 команд, які брали участь в останньому індивідуальному старті європейського календаря 2017 року.