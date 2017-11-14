Дзюдоисты из Украины собрали полный комплект медалей на молодежном ЧЕ

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 7246 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 23168 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 35987 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 42590 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 40863 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100731 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 89976 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98480 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Дзюдоисты из Украины собрали полный комплект медалей на молодежном ЧЕ

Дзюдоисты из Украины собрали полный комплект медалей на молодежном ЧЕ

Киев  •  УНН

 • 23644 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В городе Подгорица (Черногория) завершились соревнования континентального первенства по дзюдо среди молодежи. По итогам турнира в копилке отечественной сборной-полный комплект наград. Об этом сообщает Федерация дзюдо Украины, передает УНН.

Василиса Кириченко получила титул чемпионки Европы в весовой +78 кг. Серебряным призером соревнований в весе до 78 кг. стала Анастасия Турчин.

Бронзовую награду первенства в актив "сине-желтой" сборной принес Артем Лысюк в весовой категории до 60 кг.

Зато сумчанин Артем Хомула и запорожцы Семен Ракита и Богдан Зусько закончили соревнования на седьмых позициях.

Примечательно, что Турчин является двукратной чемпионкой Европы U23.

Заметим, что с тремя медалями сборная Украины заняла пятое итоговое место среди 40 команд, которые участвовали в последнем индивидуальном старте европейского календаря 2017 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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