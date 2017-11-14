Дзюдоисты из Украины собрали полный комплект медалей на молодежном ЧЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В городе Подгорица (Черногория) завершились соревнования континентального первенства по дзюдо среди молодежи. По итогам турнира в копилке отечественной сборной-полный комплект наград. Об этом сообщает Федерация дзюдо Украины, передает УНН.
Василиса Кириченко получила титул чемпионки Европы в весовой +78 кг. Серебряным призером соревнований в весе до 78 кг. стала Анастасия Турчин.
Бронзовую награду первенства в актив "сине-желтой" сборной принес Артем Лысюк в весовой категории до 60 кг.
Зато сумчанин Артем Хомула и запорожцы Семен Ракита и Богдан Зусько закончили соревнования на седьмых позициях.
Примечательно, что Турчин является двукратной чемпионкой Европы U23.
Заметим, что с тремя медалями сборная Украины заняла пятое итоговое место среди 40 команд, которые участвовали в последнем индивидуальном старте европейского календаря 2017 года.