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Дзюдоїсти, які керують росією: як путін сформував своє коло прокремлівських бізнесменів

Дзюдоїсти, які керують росією: як путін сформував своє коло прокремлівських бізнесменів

Київ • УНН

 • 269129 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Кожен сьомий громадянин росії живе за межею бідності, передає DW з посиланням на звіти служби державної статистики рф, повідомляє УНН.

Та допоки більшість росіян потерпає від злиднів і воює з українцями, всередині країни прокремлівський клан бізнесменів, створений путіним, володіє чи не всіма ресурсами росії.

Деталі

Усі великі російські бізнесмени - не випадкові люди, а більшість з них - йдуть із путіним рука об руку ще з юності та тих часів, коли президент росії працював в органах безпеки.

Один з таких - Микола Кононов. Свого часу він разом з путіним займався дзюдо у клубі "Турбобудівник". Зараз же Кононов Голова ради директорів інвестиційної будівельної торгово-промислової групи "Співдружність", а його сукупні бізнес-активи становлять 3 млрд рублів.

Ще один відомий у росії “дзюдоїст” - Валентин Степанов. Він - одноклубник президента рф з ленінградської секції дзюдо, а тепер - співвласник компаній "Пожежні системи" та постійний виконавець замовлень від "Російських залізниць".

Ще один близький друг путіна ще з “дзюдоїстських часів“ - Аркадій Ротенберг.

Він з 1964 року займався боротьбою самбо та дзюдо в одній групі з диктатором. Потім був тренером спортивної школи і у 80-90-х готував здебільшого бійців кримінальних угруповань. За інформацією "Форбс", у 2020 році родина олігарха стала найбагатшою у росії — зі статком 5,45 млрд дол.

У 2011 році він купив російську компанію “Міндобрива”, більш ніж 75% продукції якої раніше йшло на експорт, половина з якого постачалася по трубі “Тольятті-Одеса”.

Таким чином, починаючи з 2011-го, він став одним з основних гравців на ринку міндобрив та аміаку. Тоді ж розпочалася його тісна кооперація з підприємствами групи "Остхім" Дмитра Фірташа.

Свого часу Ротенберг навіть планував придбати Одеський припортовий завод для диверсифікації інвестиційних вкладень, повідомляли ЗМІ.

Аміак з Росоші поставлявся підприємствам Фірташа в Україні за заниженими цінами, що давало можливість випускати міндобрива за конкурентними цінами. Усі ці схеми, підкріплені кредитними лініями банків рф, сприяли подальшому зміцненню російського бізнесу в Україні.

Наразі ж, маючи у своєму активі підприємство з виробництва безшовних труб та підприємство з виробництва аміаку, яке зв’язано з аміакопроводом “Тольятті-Одеса”, Ротенберг може стати одним із зацікавлених в окупації України бізнесменів рф, бо у такому випадку він може отримати безпосередній доступ до транзиту, а надалі - придбати ОПЗ та реконструювати його потужностями своїх компаній.

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