Джошуа розповів про поєдинок з Усиком та порівняв його з легендою боксу

За словами володаря титулів WBO, WBA та IBF британця Ентоні Джошуа, обов’язковий претендент на його титул WBO Олександр Усик має хороші перспективи у надважкій вазі, в яку він нещодавно перейшов.

"Усик - найкращий крузер (боєць першої важкої ваги (до 90,72 кг) - ред.), якого ми коли-небудь бачили в історії, і я хочу отримати поєдинок з ним, оскільки він тепер у супертяжах (понад 90,72 кг - ред.). Люди кажуть, мовляв, він же крузер, але подивіться на успіхи Евандера Холіфілда - він був неймовірним бійцем. Хто сказав, що Усик не здатен на щось подібне? Але щоб показати свій потенціал, Усику слід боротися з найкращими боксерами цієї ваги. Я буду першим, хто кине йому виклик", - сказав Джошуа.

Як повідомлялося раніше в УНН, непереможний хорват виразив бажання провести бій з Усиком.