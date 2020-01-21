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Непереможний хорват виразив бажання провести бій з Усиком

Київ • УНН

 • 12802 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. 27-річний хорватський боксер Філіп Хрговіч має намір вийти в ринг проти колишнього абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика. Про це він розповів в коментарі сайту фан-клубу братів Кличко.

Непереможний хорват виразив бажання провести бій з Усиком

"Чому б ми нам не з'ясувати з Усиком, хто сильніший? Вважаю, що можу його перемогти. У будь-якому випадку, сподіваюся вийти в ринг проти Олександра - якщо не в цьому році, то в наступному. Упевнений, що нашим шляху з ним перетнуться", - наголосив хорват.

Також спортсмен згадав про період тренувань у таборі братів Кличко.

"До речі, в кінці січня збираюся відвідати Київ. Було б непогано подивитися в очі Усику і зрозуміти, чи хоче він нашого бою. Під час перебування в столиці України також хочу відвідати музей Кличко і зустрітися з Володимиром. Робота в його тренувальному таборі мені багато дало. Мрію повторити досягнення українця, який домінував в хевівейте протягом 10 років", - резюмував Хрговіч.

Зауважимо, що Хрговіч на професійному рингу провів 10 боїв, здобув 10 перемог з них 8 нокаутом. Свій останній поєдинок Філіп провів 7 грудня минулого року в Саудівській Аравії в андеркарті бою Енді Руїз - Ентоні Джошуа, де нокаутував американця Еріка Моліна.

Також додамо, у рейтингу IBF Хрговіч на 8-му місці, в рейтингу WBC - на 10-му, табелі про ранги WBO - на 14-й позиції.

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