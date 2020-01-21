Непобедимый хорват выразил желание провести бой с Усиком
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. 27-летний хорватский боксер Филипп Хргович намерена выйти в ринг против бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика. Об этом он рассказал в комментарии сайту фан-клуба братьев Кличко.
"Почему бы мы нам не выяснить с Усиком, кто сильнее? Считаю, что могу его победить. В любом случае, надеюсь выйти в ринг против Александра - если не в этом году, то в следующем. Уверен, что нашим пути с ним пересекутся ", - отметил хорват.
Также спортсмен вспомнил о периоде тренировок в лагере братьев Кличко.
"Кстати, в конце января собираюсь посетить Киев. Было бы неплохо посмотреть в глаза Усику и понять, хочет ли он нашего боя. Во время пребывания в столице Украины также хочу посетить музей Кличко и встретиться с Владимиром. Работа в его тренировочном лагере мне много дало. Мечтаю повторить достижение Украинской, который доминировал в хэвивейте в течение 10 лет ", - резюмировал Хргович.
Заметим, что Хргович на профессиональном ринге провел 10 боев, одержал 10 побед из них 8 нокаутом. Свой последний поединок Филипп провел 7 декабря прошлого года в Саудовской Аравии в андеркарте боя Энди Руиз - Джошуа, где нокаутировал американца Эрика Молина.
Также добавим, в рейтинге IBF Хргович на 8-м месте, в рейтинге WBC - на 10-м, табели о рангах WBO - на 14-й позиции.